VIDEO: il game winner da FENOMENO di Lucio Redivo in Rimini-Cividale

Ieri sera si è giocata la gara tra Rimini e la Gesteco Cividale, con la formazione friulana che ha portato a casa il match per 90 a 89 con un game winner da fenomeno del proprio straniero Lucio Redivo.

Qui di seguito il video che certifica la giocata da campione dell’argentino ex Brindisi:

Ricordiamo che prima di questo canestro da oltre l’arco in step laterale di Redivo, Rimini aveva vinto 5 gare su 5 e si stava per apprestare a fare 6 su 6, ma non aveva ancora fatto i conti con la formazione di Cividale del Friuli.

Il match tra i romagnoli e i friulani è stato molto bello e ad alto punteggio, non è sempre facile vedere partite di questo livello in Serie A2, a dimostrazione della forza delle due compagini.

C’era anche una sfida nella sfida perché si sono affrontate due generazioni di Dell’Agnello perché Sandro, leggendario giocatore di Caserta, oggi è il coach di Rimini, mentre Giacomo, suo figlio, milita nella Cividale allenata da un altro santone del basket italiano come Stefano Pillastrini.

Alla fine la preghiera di Rimini non è nemmeno andata vicino al ferro e Cividale ha vinto grazie alla tripla a 4 decimi dal termini di Redivo.

