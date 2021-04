Real Madrid, in arrivo un tris di colpi dopo la partenza di Deck

Nei giorni scorsi Gabriel Deck ha lasciato il Real Madrid dopo 2 stagioni per volare negli USA, dove firmerà con gli Oklahoma City Thunder. I Blancos non sono però rimasti a guardare, anche perché tra due settimane inizieranno i Playoff di Eurolega.

Il Real sembra aver chiuso in queste ore per un tris di colpi, di cui però solo uno arriverà per il finale di stagione. Gli altri due saranno a disposizione di Pablo Laso a partire dall’estate. Chi nelle prossime ore sarà a Madrid per le visite mediche e concluderà la stagione con la camiseta blanca è Vincent Poirier, come riportato da Encestando. Il centro francese ha concluso la sua breve carriera NBA venendo tagliato da New York, dove era arrivato via trade da Philadelphia. Porier ha già giocato in Eurolega col Baskonia tra il 2017 e il 2019, venendo anche inserito nel secondo miglior quintetto della competizione durante l’ultima stagione a Vitoria.

E arriverà proprio da Vitoria il secondo colpo del Real Madrid, anche se per la prossima stagione. Secondo Gazzetta.gr, i Blancos avrebbero trovato l’accordo con l’americano Pierrià Henry: per liberarlo, il Real pagherà al Baskonia un buyout da 500.000 euro. Infine il terzo colpo di queste ore sembra essere Thomas Heurtel. Il playmaker francese aveva già scelto Madrid prima del suo addio al Barcellona nei mesi scorsi, ma era rimasto “prigioniero” dei blaugrana che non volevano lasciarlo partire per poi vederlo giocare con i rivali storici. Così Heurtel è stato costretto a firmare con l’Asvel fino al termine della stagione, in estate però si legherà finalmente ai Blancos.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.