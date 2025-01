Joan Laporta: “Il problema del Barça è Thomas Heurtel? HEURTEL?!?”

Thomas Heurtel ha una relazione turbolenta con il club catalano. Nel 2021, mentre era sotto contratto con il Barça, aveva negoziato segretamente con il Real Madrid, portando a una separazione molto poco serena. In quell’occasione, il club gli aveva impedito di salire sull’aereo di ritorno da una trasferta ad Istanbul, lasciandolo in aeroporto. Nelle scorse settimane invece, proprio quando Heurtel sembrava di ritorno in blaugrana dopo un periodo tra Russia e Cina, il Barcellona ha fatto saltare l’accordo mentre il giocatore era in volo verso la sua nuova destinazione. Un episodio che ha riacceso le tensioni tra il Barça ed Heurtel, il quale poi ha firmato un nuovo contratto con il Leyma Básquet Coruña, squadra che è penultima in Liga.

Dopo le polemiche, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha minimizzato nelle scorse ore quanto successo con Thomas Heurtel, affermando: “Un giocatore che stava trattando col Madrid mentre giocava per il Barça e se n’è andato in quel modo? Non voglio dare importanza a questo argomento. Davvero Heurtel è il più grande problema del Barça? Heurtel?!”.

Sicuramente il Barcellona ha ben altri problemi in questo periodo. La polisportiva catalana continua ad avere tantissimi debiti e nelle ultime settimane ha dovuto affrontare la possibile perdita del calciatore Dani Olmo (costato oltre 50 milioni di euro in estate) per non aver rispettato le regole del Fair Play Finanziario del campionato spagnolo. La squadra di basket invece è ancora alla ricerca di un nuovo playmaker, dopo il grave infortunio di Nicolás Laprovittola, l’esperimento fallito con Raul Neto e l’affare saltato con Heurtel. Uno dei nomi emersi è quello di Daron Russell, attualmente in forza al Pinar Karsiyaka.