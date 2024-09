Real Madrid, Mario Hezonja ancora assente: ha perso 7 chili

Mario Hezonja non sarà disponibile per la prima partita di campionato del Real Madrid contro il Leyma Coruna a causa di problemi di salute che lo hanno già tenuto fuori dalla finale di Supercoppa persa contro Malaga.

Coach Chus Mateo ha rivelato che Hezonja sta affrontando una grave malattia, che gli ha causato una significativa perdita di peso, stimata tra i sei e i sette chili. “È possibile che non sarà disponibile, non ha potuto giocare la finale di Supercoppa a causa di forti picchi di febbre. Ha perso peso e ha bisogno di recuperarlo dopo aver avuto episodi di vomito, diarrea e febbre alta. Lavoreremo con lui per rimetterlo in forma il più presto possibile” ha dichiarato Mateo.

L’assenza di Hezonja è molto pesante per il Real Madrid, che vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l’Unicaja Malaga nella finale di Supercoppa, mentre si avvicina a un calendario impegnativo sia in ACB che in EuroLega. Mateo ha sottolineato l’importanza di pazienza e duro lavoro mentre la squadra cerca di accumulare vittorie: “Ogni partita va affrontata con rispetto per i nostri avversari e dobbiamo accumulare vittorie in modo costante. L’obiettivo è posizionarci il più in alto possibile in entrambe le competizioni”.