Real Madrid, pronto un colpo dalla NBA per svoltare la stagione

Il Real Madrid è vicino a un accordo con Dennis Smith Jr. per rafforzare il proprio roster dopo un avvio stagionale claudicante, lo riporta AS.

Smith Jr., selezionato con la 9° scelta assoluta nel Draft NBA 2017, ha avuto un inizio promettente con i Dallas Mavericks, registrando una media di 15.2 punti e 5.2 assist nella sua stagione da rookie. Tuttavia, l’arrivo di Luka Dončić ha ridotto di molto il suo ruolo, portando a successivi trasferimenti ai New York Knicks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets e Brooklyn Nets senza troppa fortuna. Nella scorsa stagione con i Nets, l’americano ha mantenuto una media di 6.6 punti, 2.9 rimbalzi e 3.6 assist in 19 minuti di gioco per partita.

Dopo aver tentato di rientrare nella NBA attraverso la G League senza successo, Smith Jr. ha ora deciso di rilanciare la sua carriera in Europa, accettando l’offerta del Real Madrid. Il club spagnolo confida che l’atletismo e l’esperienza di Smith Jr. possano aggiungere profondità e fisicità alla rotazione degli esterni, vista anche la delusione Xavier Rathan-Mayes. I Blancos al momento sono 7° in EuroLega e hanno guadagnato posizioni solo nelle ultime settimane, vincendo 5 gare consecutive.

Nelle scorse settimane era stato accostato al Real anche Theo Maledon, uno dei migliori giocatori di questa stagione di EuroLega con l’ASVEL. Il giocatore francese ha però negato qualsiasi accordo e ha manifestato la volontà di non cambiare squadra al momento.