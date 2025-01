Un uomo è stato arrestato per stalking nei confronti di Caitlin Clark

Un uomo di 55 anni proveniente dal Texas è stato arrestato e accusato di stalking nei confronti di Caitlin Clark, stella della WNBA e giocatrice delle Indiana Fever.

Michael Thomas Lewis, questo il nome dell’uomo, avrebbe inviato minacce e messaggi sessualmente violenti alla star delle Fever tramite i social media. Nonostante un precedente incontro con la polizia di Indianapolis, durante il quale aveva ammesso che la sua relazione con Clark era “immaginaria”, Lewis ha continuato a inviare messaggi. È stato arrestato in un hotel del centro di Indianapolis, vicino all’arena casalinga delle Indiana Fever. Caitlin Clark aveva riferito di sentirsi in pericolo e di aver modificato le sue abitudini per precauzione. Le autorità hanno emesso un ordine restrittivo per vietare a Lewis l’accesso a luoghi dove potrebbe incontrare Clark.

Clark, 22 anni, è stata la prima scelta assoluta nel Draft WNBA 2024 dopo una carriera di successo all’Università dell’Iowa. Nella sua stagione da rookie, ha ottenuto vari riconoscimenti tra i quali la convocazione all’All-Star Game, l’inserimento nel primo quintetto All-WNBA e il Rookie of the Year.

Non è il primo caso di stalking nei confronti di una giocatrice di basket: lo scorso agosto Paige Bueckers, star collegiale di Connecticut, aveva denunciato e fatto arrestare un uomo che si era recato nella zona dove vive per trovarla.