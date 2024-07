I Boston Celtics diventeranno la squadra più costosa di sempre

I Boston Celtics hanno deciso di confermare in blocco la squadra che ha vinto il titolo.

La strategia della dirigenza biancoverde ha portato al rinnovo del contratto di diversi protagonisti dell’ultimo anello. Il primo è Jayson Tatum che ha firmato il contratto più ricco di sempre e percepirà 314 milioni in cinque anni. Poi ci sono stati anche Derrick White (quadriennale da 118 milioni), gli accordi meno costosi con Luke Kornet, Xavier Tillman e Nemias Queta, infine poche ore fa la nuova firma di Sam Hauser per 45 milioni in 4 anni.

Nella prossima stagione i Celtics spenderanno 196,5 milioni di dollari di stipendi con il terzo monte ingaggi più alto della NBA. Dal 2025, però, la cifra schizzerà a 210 milioni, visto che i pluriennali firmati prevedono retribuzioni crescenti. Costo che potrebbe salire ancora visto che al termine della prossima stagione anche Al Horford diventerà free agent. Contando anche la luxury tax, la proprietà dovrà sborsare ben 435 milioni di dollari. Questa spesa esorbitante comporterà anche alcune limitazioni, dettate dal regolamento NBA. I Celtics, ad esempio, non potranno inserire nello stesso scambio più di un giocatore (anche se la cosa può essere aggirata coinvolgendo più squadre in una trade) e hanno delle limitazioni nelle loro scelte future. Non possono scambiare quelle del primo turno 2032 e 2032 e rischiano di vederle scivolare in fondo automaticamente se non riporteranno il monte stipendi sotto i 208 milioni annui per tre stagioni fra il 2026 e il 2030.

Possibile, comunque, che questo record venga battuto da un’altra franchigia nei prossimi anni, con il nuovo contratto collettivo e i crescenti introiti dai diritti televisivi.

Questo aggravio dei costi e anche le conseguenti limitazioni nei movimenti sono fra le motivazioni che hanno spinto l’attuale proprietà a mettere in vendita la franchigia. Oltre al fatto di poter capitalizzare l’investimento di 380 milioni effettuato nel 2002 fa con la possibilità di incassare venti volte tanto.