Saben Lee INFIAMMATO dai rumors di mercato: pareggiato il record di punti in BCL

Nei giorni scorsi l’americano Saben Lee era stato accostato al Fenerbahçe come sostituto dell’infortunato Scottie Wilbekin. Alla fine la trattativa sembra essere tramontata e ora Lee è vicino al Maccabi Tel-Aviv. Forse gasato dai rumors che lo vorrebbero in EuroLega per la prima volta in carriera dopo qualche anno da comparsa in NBA, la point guard statunitense stasera ha pareggiato il record di punti in una singola partita di Basketball Champions League.

Saben Lee ha segnato 43 punti nella partita vinta 97-101 dal suo Manisa Basket contro l’FMP SoccerBet, squadra di Belgrado. L’americano ha tirato 13/21 dal campo, con 3/4 da tre punti e 17/18 ai liberi.

Lee ha pareggiato il record assoluto di BCL, competizione che esiste dal 2016, stabilito da Keifer Sykes con la maglia di Avellino nel 2019.

Per Lee è la seconda prestazione monstre in due gare di BCL quest’anno: settimana scorsa aveva segnato 36 punti contro l’UCAM Murcia e oggi è divenuto il primo giocatore a realizzare almeno 30 punti nelle sue prime due apparizioni nella competizione.

