Trento crolla contro il Buducnost, Yogi Ferrell abbatte l’Aquila

L’Aquila Basket Trento incappa nella seconda sconfitta europea nelle prime tre partite, perdendo in casa contro il Buducnost VOLI per 64-85. I bianconeri sono rimasti in partita solo nel primo tempo, per poi crollare sotto i colpi di Yogi Ferrell (21 punti con 3/4 da tre punti). Conclusa la prima frazione sotto 16-18, Trento è anche passata in vantaggio ad inizio secondo periodo salvo poi subire un parziale di 0-7. Vantaggio incrementato anche con un altro break di 2-8 firmato tutto da Ferrell per il +10, gli ultimi canestri trentini del primo tempo hanno infine mandato le squadre negli spogliatoi sul 35-42.

Ford, Muwugbe e Lamb hanno segnato 9 punti all’inizio del secondo tempo per accorciare fino al 44-47: sono stati però gli unici punti segnati da Trento nel terzo quarto. I padroni di casa si sono letteralmente bloccati a 6’40” dall’ultima pausa, subendo invece un maxi parziale di 0-18 che ha praticamente chiuso la partita. Nell’ultimo periodo il Buducnost ha toccato anche il +24 per poi vincere di 21.

Trento: Cale 13, Lamb 12, Muwugbe 11.

Buducnost: Ferrell 21, Tanaskovic 13, Wright IV 10.