Salta un altro coach in NBA: Wes Unseld Jr lascia la panchina di Washington

Un paio di giorni fa i Milwaukee Bucks hanno deciso di licenziare Adrian Griffin, nonostante il secondo miglior record della NBA. Oggi gli Washington Wizards li hanno seguiti, anche se come riportato da Shams Charania è stato lo stesso coach Wes Unseld Jr a lasciare la panchina per assumere un ruolo nel front office della franchigia. A differenza dei Bucks, Washington non può vantare un record altrettanto positivo: gli Wizards sono penultimi, davanti solo a Detroit, sul 7-36.

Unseld Jr, figlio della leggenda della squadra Wes Unseld, allenava Washington dal 2021 e in due stagioni e mezza ha messo insieme un record di 77-130. Di certo non positivo, anche se non è stato aiutato da un roster mai davvero competitivo e quest’anno anche orfano di Bradley Beal. Unseld Jr, che prima degli Wizards aveva passato 16 anni da assistente in NBA, era alla prima esperienza da head coach che ora potrebbe diventare l’ultima.

Washington sceglierà un allenatore ad interim per il resto della stagione, vista la totale assenza di obiettivi, e assumerà un coach “definitivo” solo la prossima estate.