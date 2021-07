Sasha Djordjevic può già tornare in pista in EuroLega

Spread the love











Da qualche settimana Sasha Djordjevic non è più l’allenatore della Virtus Bologna, lasciata dopo aver vinto lo scudetto con un netto 4-0 in finale sull’Olimpia Milano.

Dal momento dell’addio, il nome dell’allenatore serbo è uno dei più chiacchierati nel mondo del basket europeo. Djordjevic, infatti, potrebbe tornare subito in panchina, prendendo il posto di un altro connazionale. Igor Kokoskov sembra vicino all’addio al Fenerbahce per diventare assistente di Jason Kidd ai Dallas Mavericks. In tal caso, secondo i media serbi, Djordjevic sarebbe uno dei candidati più forti della sostituzione, seguendo il percorso inverso rispetto a quanto avvenuto con la nazionale. Qui però Kokoskov potrebbe perdere l’incarico, viste le grandi critiche arrivate dopo il clamoroso ko con l’Italia nella finale del Preolimpico di Belgrado.

Tornando al Fener, invece, la linea balcanica per il ruolo di head coach sembra una certezza. Il più accreditato concorrente di Djordjevic, secondo TotalBasket, sarebbe il croato Neven Spahija che tornerebbe capo allenatore in Europa dopo l’esperienza del 2017-18 al Maccabi Tel-Aviv.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.