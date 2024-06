Scafati firma il colpaccio Rob Gray: l’MvP Eurocup 2021 è gialloblu!

La Givova Scafati ha appena ufficializzato tramite un comunicato ufficiale l’ingaggio della guardia americana Rob Gray, giocatore dal curriculum decisamente importante.

Nel comunicato viene riportata la descrizione del profilo del giocatore:

“Attaccante micidiale in situazioni di 1vs1, Rob è una guardia realizzatrice di 185 cm per 82 kg capace di creare soluzioni vantaggiose nella metà campo offensiva per sé e per i compagni di squadra. Classe 1994, il caroliniano (nativo di Forest City) si afferma cestisticamente oltreoceano, più precisamente presso l’Università di Houston con la canotta dei Cougars. Nel triennio 2015-18 in NCAA mette a referto 18.6 punti di media in oltre 90 gare ufficiali, tirando con il 36% da tre punti. Dopo non essere stato selezionato all’NBA Draft del 2018, Gray si accasa agli Indiana Mad Ants in G-League, qui fa registrare il proprio career-high di punti segnati in una partita (46) e guadagna l’attenzione delle maggiori leghe europee..”

L’esperienza in Europa

“Nel marzo 2019 firma il primo contratto lontano dagli Stati Uniti, a Bourg-en-Bresse, in Francia, dove colleziona 14 punti, 3.8 rimbalzi e 3.9 assist in sole 10 partite. L’Hexagone resta strabiliata dall’impatto del funambolo statunitense sul campionato, tanto da riuscire a confermarlo in LNB (Serie A francese) prima in maglia Boulogne-Levallois (14.5 punti di media con oltre il 50% da due ed il 40% da tre punti) e poi, nel 2020-21 e nella stagione seguente, con la blasonata formazione dell’AS Monaco. Coi Monegaschi tocca le vette più alte della sua carriera: vince l’EuroCup del 2021 da MVP (24 punti di media contro l’Unics Kazan nella serie finale del torneo) e disputa, pochi mesi dopo, l’Euroleague. Nell’estate del 2022 firma col Tofas Bursa; in Turchia si fa notare grazie ai 18.2 punti a partita (37 nella vittoria contro il Fenerbahce il suo record europeo) in campionato ed i 22.5 in Basketball Champions League. Ultima stagione in cui vola al Prometey (Ucraina) dove manda a bersaglio 12.9 punti in soli 19 minuti di utilizzo, ma dopo l’eliminazione ai quarti di finale di EuroCup decide di trasferirsi al Breogan, in Spagna, per chiudere l’annata 2023/24.”

Scafati è nota per i colpi di mercato stelle e strisce, frutto di un lavoro di scouting sempre molto oculato.

