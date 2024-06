Sergio Rodriguez saluta tutti e annuncia il ritiro

“Grazie per questo incredibile viaggio”. Inizia così il post Instagram con cui poco fa Sergio Rodriguez ha annunciato il proprio ritiro dal basket giocato. El Chacho, 38 anni compiuti pochi giorni fa, ha disputato la sua ultima partita vincendo la Liga ACB con il Real Madrid, ultimo trofeo di una lunga e vincente carriera iniziata all’Estudiantes nel 2003.

Nel suo messaggio d’addio Rodriguez ha salutato e ringraziato tutti, a partire dal Real Madrid, “il club migliore del mondo”, con cui ha vinto 5 titoli nelle ultime 2 stagioni. Ma c’è stato spazio anche per le altre squadre: “Ho vissuto esperienze fondamentali per me: tanto in Russia al CSKA che in Italia a Milano”. Senza dimenticare la NBA, l’Estudiantes e la Nazionale spagnola, con la quale Rodriguez ha conquistato un argento e un bronzo alle Olimpiadi, un oro al Mondiale 2006, un oro, un argento e due bronzi ad EuroBasket.

Il palmares del Chacho è lunghissimo: nel 2013-14 è stato MVP di EuroLega nella sua prima avventura madrilena, competizione vinta 3 volte in carriera, l’ultima l’anno scorso. In Italia, in due stagioni, Sergio Rodriguez ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, raggiungendo le Final Four di EuroLega nel 2021.