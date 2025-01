Scottie Pippen torna contro Charles Barkley: “Voleva fare la vita notturna”

La stagione NBA 1998-1999 rappresentava un’opportunità unica per gli Houston Rockets. Con l’acquisizione di Scottie Pippen, sei volte campione NBA con i Chicago Bulls, e l’integrazione di stelle già affermate come Charles Barkley e Hakeem Olajuwon, la franchigia texana sperava di competere di nuovo per il titolo dopo i successi del 1994 e del 1995. Tuttavia, quella stagione fu un fallimento clamoroso, segnato da tensioni personali tra i giocatori e aspettative non soddisfatte. onostante un record di 31 vittorie e 19 sconfitte, i Rockets furono eliminati al primo turno dei playoff dai Los Angeles Lakers, un’uscita prematura che evidenziò i limiti del gruppo.

Dopo l’eliminazione, il malcontento di Pippen venne alla luce. L’ex ala dei Bulls criticò pubblicamente Barkley, accusandolo di non avere l’impegno necessario per vincere. In un’intervista, Pippen dichiarò: “Non chiederei mai scusa a Charles Barkley nemmeno sotto minaccia armata. È lui che dovrebbe scusarsi con me per essere venuto a giocare con il suo sedere grasso”. Nell’ottobre del 1999, Pippen fu infine ceduto ai Portland Trail Blazers in cambio di sei giocatori. La sua breve esperienza a Houston si concluse con un bilancio deludente, lasciando dietro di sé tensioni e rimpianti.

La leggenda dei Bulls di recente è tornata a parlare del suo rapporto conflittuale con Barkley, di cui era stato compagno solo con Team USA prima di Houston. “Le mie opzioni non erano granché a causa del contratto collettivo. Potevo andare a Phoenix ma erano meno soldi, potevo andare a Philadelphia ma non volevo giocare in una città fredda. Volevo un posto temperato e vedevo Houston come un’occasione per giocare insieme a due veterani e puntare a qualcosa di importante in fretta. Charles ha iniziato ad allenarsi con me e si impegnava molto. Ma durò un mese: voleva godersi la vita notturna mentre i nostri allenamenti si basavano sull’alzarsi presto la mattina e andare in palestra prima dell’allenamento“ ha dichiarato Pippen a PBD Podcast.

“Avrei dovuto ascoltare Jordan” ha detto Scottie Pippen, raccontando di come il suo ex compagno lo avesse messo in guardia sull’unirsi a Barkley a Rockets per via della sua scarsa etica del lavoro.