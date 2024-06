Italbasket, il discorso pre-allenamento di Pozzecco è da BRIVIDI

Italbasket entrata nel pieno della preparazione del PreOlimpico. Azzurri a lavori in Trentino con l’obiettivo di conquistare il pass per Parigi 2024.

Con l’arrivo dei giocatori di Milano e Virtus, l’Italia è vicina all’assetto definitivo che si vedrà a San Juan. Lo sa bene il ct Gianmarco Pozzecco che aumenta ancora l’intensità del lavoro. Il Poz carica i suoi in ogni seduta e lo ha fatto anche con un discorso che fa venire i brividi.

Ricordatevi che noi stiamo benissimo insieme e che fuori dal campo ridiamo fino alle lacrime per un motivo molto semplice, solo per un motivo. Perché per un’ora e mezza voi vi fate il culo e tutto il resto non conta nulla. Poi stiamo bene e ci divertiamo solo ed esclusivamente perché quando voi venite in palestra non c’è uno che non si faccia un c*** grande così, non c’è uno solo di voi che non si fa il c*** quando quando si allaccia le scarpette. Venite qui, inizia l’allenamento e per un’ora e mezza è guerra.