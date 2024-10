Trento lascia Venezia a 0 punti con un gran secondo tempo

Seconda vittoria in due partite per l’Aquila Basket Trento di Paolo Galbiati, uscita vincitrice dall’anticipo della seconda giornata contro la Reyer Venezia. I lagunari sono così rimasti a 0 punti, dopo la sconfitta lo scorso weekend contro Treviso.

Venezia ha provato a prendere il largo nel primo quarto raggiungendo il +7 con Aamir Simms protagonista, una tripla di Anthony Lamb ha accorciato sul 17-21 alla prima pausa. Nel secondo periodo Trento è tornata sotto con Mawugbe e Cale riuscendo a passare in vantaggio 27-26 dopo meno di 4′. Venezia è però riuscita a riprendere il controllo del match e con un Kabengele dominante sotto canestro ha chiuso il primo tempo avanti 39-41.

Casarin e Moretti hanno portato la Reyer a +5 in avvio di ripresa, vantaggio cancellato da un parziale di 11-0 dei padroni di casa. Cale ha segnato 5 punti di fila e Ellis ha messo il punto esclamativo con la schiacciata del +10 a 5′ dalla fine della frazione. Con l’attacco dell’Aquila successivamente incapace di trovare il canestro, sono stati i liberi a riportare in gara Venezia fino al -3, prima di 8 punti consecutivi di Lamb che hanno riportato Trento sul 64-56 al 30′. Nella prima metà dell’ultimo periodo l’attacco trentino ha faticato, sbloccato da Ford a 5′ e mezzo dalla fine. Venezia è tornata a -2 con Moretti protagonista, ma a chiuderla sono stati Mawugbe, Ford e una schiacciata in contropiede di Ellis, che poco dopo ha segnato anche i punti del +12 che ha chiuso la gara, con la Reyer a secco negli ultimi 2′ di partita e sconfitta 82-70.

Trento: Cale 23, Lamb 18, Ellis 15.

Venezia: Simms 20, Moretti 15, Kabengele 12+15 rimbalzi.