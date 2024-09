Shaquille O’Neal: “Rudy Gobert è il PEGGIOR GIOCATORE della storia! Ecco perché…”

Tra Shaquille O’Neal e Rudy Gobert non scorre buon sangue da anni, e i 4 premi di Difensore dell’Anno vinti dal francese non hanno aiutato ad appianare le critiche che la leggenda NBA gli rivolge da tempo immemore. Durante un’intervista a Complex, a Shaq è stato chiesto di nominare il peggior giocatore di sempre. Una domanda insolita, visto che di solito viene chiesto il GOAT, il migliore di tutti i tempi.

È stato a quel punto che O’Neal ha fatto il nome di Gobert, motivando la propria risposta: “Se firmi un contratto da 250 milioni di dollari, devi dimostrarmi 250. C’è un motivo se cammino in modo strano, se non riesco a girare il collo, non riesco perché ho dimostrato di valere quei 120 milioni di dollari che ho guadagnato. Ora ci sono giocatori che mandano a put***e il sistema guadagnando tutti quei soldi e non sanno nemmeno giocare. Non rispetto giocatori del genere”.

Prima di aggiungere: “Ben Simmons è un altro idiota”.

Invidia per aver guadagnato più del doppio di lui, pur avendo dimostrato meno? Secondo Shaq, no. “Ogni volta che faccio questi commenti mi dicono che sono un hater, ma questi sono i fatti. Ci sono insegnanti, pompieri, dottori che hanno lavori veri e non vengono pagati un c***o!”.