Ricordate Andre Roberson? Ha firmato con un club francese

Prima che gli infortuni mettessero fine prematuramente alla sua carriera NBA, Andre Roberson era considerato uno dei migliori difensori perimetrali della Lega. Gli Oklahoma City Thunder lo scelsero con la chiamata #26 al Draft 2013: Roberson ha disputato 302 partite con la franchigia, venendo inserito nel secondo miglior quintetto difensivo All-NBA nel 2017. La stagione successiva un grave infortunio al tendine patellare sinistro lo mise KO e alcune ricadute l’anno dopo lo costrinsero ad un’altra operazione. Un calvario che durò circa 2 anni e mezzo, Roberson tornò in campo in NBA nella “bolla” di Orlando. L’anno successivo disputò 5 partite con i Brooklyn Nets venendo poi tagliato e dicendo addio alla NBA. Poi oltre 2 anni di inattività, la firma in G-League nel 2023, 14 partite nella Lega di sviluppo e infine la breve esperienza quest’anno con gli Strong Group Athletics, squadra filippina in cui ha affiancato Dwight Howard nel Dubai International Basketball Championship.

Ora per Andre Roberson sembrano essersi aperte di nuovo le porte del basket che conta, non quello NBA ma quello europeo. Nelle scorse ore è stato annunciato come nuovo giocatore dello Cholet, in Francia. La squadra disputa la Basketball Champions League e nella scorsa stagione ha chiuso 7° in campionato. Tra un paio di settimane lo Cholet sarà impegnato nei preliminari per conquistare la partecipazione anche la BCL di quest’anno.