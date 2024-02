Si rivede Danilo Gallinari: torna a giocare e realizza il suo season-high

Dopo qualche partita con annesso DNP (Did Not Play), Danilo Gallinari ieri notte è tornato a giocare con i Detroit Pistons nel match perso 128-121 contro Cleveland. Era la terza partita con i Pistons e il Gallo ha giocato il suo massimo di minuti in stagione, 23, realizzando 20 punti, anche questo season-high.

Gallinari ha tirato 6/8 dal campo, un perfetto 4/4 da tre punti e 4/5 ai liberi, aggiungendo 3 rimbalzi, 2 assist e 1 recupero.

“Deluso dal risultato, ma davvero felice per la mia performance. Un passo alla volta” ha scritto l’italiano sui social.

I’m disappointed for the result, but I’m so happy for my performance. One step at a time 🏀🔥@DetroitPistons #NBA #DetroitPistons pic.twitter.com/rcTNahJezV

— DANILO GALLINARI (@gallinari8888) February 1, 2024