Rudy Gobert al contrattacco: “Non merito i DPOY? Guardate i numeri…”

Rudy Gobert risponde alle critiche che ha ricevuto negli ultimi mesi.

Il francese viene bersagliato da tifosi e opinionisti che ritengono il suo impatto sproporzionato allo stipendio che percepisce (quasi 44 milioni di dollari nella stagione alle porte). Famosissimi ormai gli attacchi da parte di Shaquille O’Neal, porta bandiera del “partito anti – Gobert”. La reputazione del francese è calata dai tempi della pandemia, quando sputacchiò su un microfono sbeffeggiando il Covid, poco prima che il mondo si bloccasse. Da lì il centro non si è mai riabilitato agli occhi del grande pubblico. Ma non sembra essere turbato dalle critiche, continuando a godersi stipendi faraonici e premi.

Gobert ha vinto per quattro volte il titolo di miglior difensore della stagione. In una recente intervista a SportsKeeda ha risposto a chi pensa che non meriti i riconoscimenti come DPOY, contrattaccando di fatto tutti i suoi detrattori.