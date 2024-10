Bronny è un elisir di lunga vita ma viene “bullizzato”, LeBron James dà spettacolo al Media Day dei Lakers

La NBA riaccende i motori dopo la pausa estiva. I media day delle varie squadre sono il primo atto della stagione. Su quello dei Los Angeles Lakers c’era ancora più attenzione del solito, vista la presenza di LeBron e Bronny James, la prima coppia padre-figlio a giocare insieme.

LeBron ha detto di avere ancora tante energie e ha parlato del figlio come elemento fondamentale per farlo sentire ancora giovane, tornando anche sulle Olimpiadi.

Mi sento benissimo fisicamente e mentalmente, sono fresco e concentrato. Avere qui con me Bronny non è per niente scontato, è una grandissima gioia. Andare a lavoro con il proprio figlio e vederlo crescere da vicino è una cosa che mi allunga la vita. Farà 20 anni fra poco, avere intorno gente più giovane – come Haliburton e Edwards a Parigi – mi aiuta a mantenermi giovane. Alle Olimpiadi di fatto abbiamo giocato due gare 7 consecutive (in semifinale con la Serbia e in finale con la Francia, ndc). Aver potuto giocare un basket di livello così alto anche d’estate mi ha fatto bene, ho avuto la dimostrazione di avere ancora tantissimo da dare. Nel mio serbatoio c’è ancora molta benzina, so di poter essere ancora decisivo in una squadra che punta a vincere, che sia l’oro olimpico o il titolo NBA. Come giocherò quest’anno? Nel modo che potrà aiutare maggiormente la squadra a vincere, io su un campo da basket posso fare qualsiasi cosa, non ho problemi.