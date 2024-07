Team USA non scherza, Serbia battuta con un primo tempo IRREALE di Durant

Serbia 84 – Stati Uniti 110

(20-29, 16-19, 25-33, 26-26)

Chiaro messaggio ai naviganti da parte degli Stati Uniti che aprono le loro Olimpiadi con una prova solidissima. La Serbia, sempre in svantaggio, resta agganciata all’incontro con le fiammate di Jokic nel primo tempo ma la sfida è sempre saldamente nelle mani degli USA che accelerano definitivamente nel terzo periodo.

Una prova confortante specialmente in relazione ai pochi dubbi che riguardavano il nuovo Dream Team: l’approccio mentale e la condizione di Kevin Durant che non aveva preso parte alle amichevoli di preparazione. KD però risponde presente con un primo tempo ai limiti della fantascienza con 19 punti e il 100% dal campo in meno di 9 minuti sul parquet.

Grande presenza mentale da parte degli statunitensi, ad eccezione di qualche palla persa di troppo e alcune disattenzioni nelle marcature lontano dalla palla. Sbavature che vengono aggiustate nel corso dell’intervallo e consentono agli USA di sfondare anche il muro dei 20 punti di vantaggio nel corso dell’ultimo quarto. Quando gli Stati Uniti alzano un po’ le mani dal manubrio la Serbia ne approfitta per rendere meno amaro il passivo ma la truppa di Pesic deve accontentarsi di una sconfitta onorevole. Francamente impossibile fare di più se gli americani tirano con oltre il 50% da dietro l’arco contro il 25% dei serbi. Per Kerr sei uomini in doppia cifra, guidati da LeBron James che flirta con la tripla doppia e un Durant chirurgico. Piccola nota a margine che fa capire la potenza di fuoco degli USA: 40 minuti in panchina per giocatori del calibro di Jayson Tatum e Tyrese Haliburton.

TABELLINI

USA: Curry 11, Edwards 11, James 21 (7 rimb, 9 ass), Durant 23, White 2, Haliburton n.e., Tatum n.e., Embiid 4, Holiday 15, Adebayo 4, Daviss 7 (8 rimb), Booker 12. Coach: Kerr.

Serbia: Plavsic n.e., Petrusev 4, Jovic 5, Bogdanovic 14, Marinkovic 6, Dobric 13, Jokic 20 (8 ass), Micic 11, Guduric, Davidovac n.e., Avramovic 10, Milutinov 1. Coach: Pesic.

STATISTICHE COMPLETE

Foto: FIBA