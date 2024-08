Quando Goran Dragic venne scartato dall’Olimpia Milano

Goran Dragic ha dato ufficialmente l’addio al basket con una partita – evento in Slovenia.

Tante stelle del basket attuale e del passato erano presenti al match. C’era anche Sasha Djordjevic che ha svelato un retroscena interessante proprio sulla star slovena. Il coach ha raccontato che ai tempi in cui allenava l’Olimpia Milano avrebbe voluto ingaggiare un giovanissimo Dragic ma la dirigenza di allora non lo accontentò.

Quando ero a Milano nel 2006 l’ho visionato tramite dei video e volevo ingaggiare Goran. Lo volevo perché sono sempre stato un allenatore propenso a dare possibilità ai giovani. Solo io però volevo prenderlo, il general manager e il direttore sportivo erano contrari perché non lo conoscevano e perciò non è venuto a Milano. Avevo visto qualcosa di speciale in lui, quel qualcosa che l’ha accompagnato per tutta la carriera.