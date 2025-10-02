Supercoppa 2025: una finale immersiva con il sistema di audiodescrizione “Connect Me Too”

IL SERVIZIO, REALIZZATO DA CMT TRANSLATIONS PER TIFOSI CIECHI E IPOVEDENTI E VOLUTO DA LEGA BASKET SERIE A (LBA), HA SCRITTO UN’ALTRA PAGINA DI BASKET INCLUSIVO IN OCCASIONE DELLA FINALE DI FRECCIAROSSA SUPERCOPPA ALL’UNIPOL FORUM DI ASSAGO (MILANO).

La finale di Frecciarossa Supercoppa 2025 dell’Unipol Forum di Assago, vinta sul parquet di casa dall’Olimpia Milano contro Brescia, è stata una partita immersiva: disputata domenica 28 settembre e accessibile alle persone cieche e ipovedenti grazie all’audiodescrizione di “Connect Me Too”. Un regalo che la Lega Basket Serie A (LBA) ha voluto fare ai suoi tifosi, dimostrando grande attenzione nei confronti dell’inclusività sportiva.

“Connect Me Too”, fornito dal partner tecnologico CMT Translations, è un sistema che fornisce una cronaca iper-descrittiva di ciò che avviene sul campo di gioco, sugli spalti, in panchina, attraverso la voce di un audiodescrittore appositamente formato che non tralascia nessun particolare. L’obiettivo è portare le persone cieche in un tempio del basket, coinvolgerle, far provare loro l’esperienza del palazzetto, tra cori e suggestioni sonore, e rendere “visibile” la partita con una narrazione immersiva.

Il funzionamento di “Connect Me Too” è completamente digitale: un’App e che si appoggia sulla rete 5G (o 4G) ed è disponibile sugli store (Apple Store o Play Store). Gli utenti, in possesso di proprie cuffie o auricolari, non dovranno fare altro che richiedere l’accesso all’evento ed essere autorizzati dal promotore del servizio, ovvero la Lega Basket Serie A (LBA).

Il sistema inclusivo “Connect Me Too” è nato nel 2019 per fare dello sport uno spazio più umano, immersivo ed emozionale e del basket un luogo sempre più accessibile. Come quando, a inizio 2024, Varese-Venezia è stata la prima partita di pallacanestro fruibile a tifosi ciechi e ipovedenti, mentre in Serie B la Libertas Livorno ha sposato l’iniziativa al Modigliani Forum, e da quest’anno anche in trasferta, per tutta la stagione LNP.

Non solo il basket ha permesso a molti tifosi ciechi e ipovedenti di assistere dal vivo agli eventi sportivi: “Connect Me Too” è un servizio presente negli stadi di calcio, dal Milan primo promotore a San Siro, e anche per i match della Nazionale italiana o in finale di Coppa Italia 2024 allo Stadio Olimpico. E quest’anno l’audiodescrizione CMT ha debuttato anche al Sei Nazioni di rugby in occasione di Italia-Francia.