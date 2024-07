Alex Sarr tira 0/15 e decide di cambiare numero di maglia

Cambiare numero di maglia in NBA capita abbastanza spesso, ma indossarne uno nuovo a poche settimane dalla scelta di quello precedente è cosa ben più rara. Alex Sarr, seconda scelta assoluta all’ultimo Draft, aveva scelto il numero 12 e con esso era stato presentato in conferenza stampa poche settimane fa. Poi il rookie si è presentato a Las Vegas per la Summer League, e lì qualcosa ha iniziato ad andare storto. In 3 partite, Sarr ha giocato sempre peggio fino all’orrenda prestazione di un ieri contro Portland: 0 punti, 0/15 dal campo e 0/2 ai liberi.

Una prestazione tanto negativa da essere parodizzata molto sui social. Un’aura negativa che forse Alex Sarr ha attribuito proprio al nuovo numero di maglia. Nelle scorse ore ha infatti deciso di tornare al numero 20, quello che indossava lo scorso anno in Australia con i Perth Wildcats. Per il francese è stato un numero ben più fortunato, visto che indossandolo si è guadagnato la seconda chiamata al Draft. Lo stesso numero lo ha avuto nella Nazionale giovanile francese e al Team Overtime e ai YNG Dremerz, le due squadre in cui ha militato prima di trasferirsi in NBL.

Il numero 20 degli Washington Wizards nella scorsa stagione era indossato da Landry Shamet, che attualmente è però ancora free agent. Chissà se questo cambio di numero, anche un po’ superstizioso, sarà di aiuto per Sarr che tornerà in campo in Summer League domani contro Sacramento.