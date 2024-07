Jokic sfiora la tripla-doppia, la Serbia asfalta Porto Rico

Porto Rico – Serbia 66-107

(12-24, 23-28, 16-27, 15-28)

Tutto molto semplice per la Serbia nella seconda partita della fase a gironi delle Olimpiadi di Parigi: i balcanici asfaltano Porto Rico senza fatica, con Nikola Jokic che manca la tripla-doppia di un solo assist in appena 23′ sul parquet. Il tre volte MVP della NBA chiude con 14 punti, 15 rimbalzi e 9 assist, mettendo in crisi fin dall’inizio tutta la difesa portoricana. I caraibici non hanno nemmeno la carta José Alvarado da giocare, visto che il giocatore dei Pelicans segna appena 2 punti in 16′ con 1/6 al tiro.

La Serbia mette subito le cose in chiaro nel primo quarto, vinto 12-24, Jokic segna i suoi primi punti dopo quasi 9′ e nel secondo periodo il vantaggio serbo cresce fino al +22. Le squadre tornano negli spogliatoi sul 35-52, al rientro in campo Jokic e Avramovic completano l’opera portando la loro squadra anche sul +28, col terzo quarto che si conclude 51-79. Jokic rimane seduto in panchina per tutto l’ultima frazione mentre i suoi compagni continuano a incrementare la differenza canestri fino al +41 finale che mette permette alla Serbia di tornare “in positivo” dopo il -26 contro gli USA.

Nell’ultima giornata la Serbia affronterà il Sud Sudan e probabilmente proprio con gli africani si giocherà il secondo posto nel girone. Porto Rico invece è vicinissima all’eliminazione, anche in virtù del -52 di differenza canestri complessiva.

Porto Rico: Pineiro 3, Conditt IV 2, Howard 3, Reed 3, Alvarado 2, Thompson 7, Ford 6, Clavell 6, Romero 10, Ortiz 19, Toro, Waters 5.

Serbia: Plavsic 2, Petrusev 15, Jovic 10, Bogdanovic 13, Marinkovic 4, Dobric 3, Jokic 14+15 rimbalzi+9 assist, Micic 13, Guduric 6, Davidovac 4, Avramovic 12, Milutinov 11.

Foto: FIBA