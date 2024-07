Europei Under 18, ASSURDA tripla doppia di Dame Sarr: l’Italia batte Israele

A Tampere, in Estonia, sono in corso gli Europei Under 18 Maschili.

L’Italia ha esordito con una sconfitta con la Serbia, oggi il riscatto grazie al successo 89-80 su Israele. Assoluto protagonista Dame Sarr, il miglior prospetto azzurro per l’annata 2006. Il giocatore del Barcellona ha fatto registrare una prova pazzesca, una tripla doppia da 18 punti, 13 rimbalzi e 11 assist, trascinando l’Italbasket.

A voler essere pignoli c’è un 1/9 al tiro da tre che sporca parzialmente la prova di Sarr che tra l’altro ha chiuso con un non eccelso 7/12 ai liberi. Numeri che fanno capire quanto il ragazzo debba lavorare sul tiro, anche se il telaio e le potenzialità sono di assoluto livello. Tanto è vero che ci sono diversi college USA di primo livello che gli stanno facendo la corte per la prossima stagione.