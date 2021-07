Trae Young si “traveste” da Isiah Thomas in The Last Dance sulle Olimpiadi

Nelle scorse ore Bradley Beal è stato ufficialmente escluso dai 12 convocati di Team USA per le Olimpiadi di Tokyo a causa Covid. La guardia di Washington, probabilmente positiva, non potrà partire per il Giappone e andrà sostituito. La Federazione statunitense si è messa già all’opera per trovare qualcuno che prenda il posto di Beal, ma nel frattempo su Twitter uno dei possibili candidati, Trae Young, ha mandato un messaggio chiaro.

Young, che da meno di due settimane ha terminato la sua stagione, ha pubblicato una clip di The Last Dance, quando Isiah Thomas racconta della sua esclusione dalla squadra che partecipò alle Olimpiadi di Barcellona 1992. “Avevo tutti i requisiti per far parte di quella squadra, ma non fui convocato” dice Thomas nel video, imputando la scelta ai dissapori con Michael Jordan. Una condizione che in qualche modo la stella degli Atlanta Hawks ha fatto anche propria, manifestando implicitamente il desiderio di far parte della spedizione olimpica. Potrà essere lui, alla fine, il sostituto di Beal?