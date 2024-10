Trapani Shark, Antonini: “Batterci oggi? Serve un’IMPRESA!”

Intervistato su “Sportmediaset”, il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha suonato la carica dopo il successo contro Scafati:

“Abbiamo avuto un avvio straordinario di campionato. In classifica mancano i due punti con la Virtus Bologna, perché sono convinto che la squadra al completo avrebbe vinto la partita. Stiamo dimostrando di essere una grande squadra e non siamo secondi a nessuno. Repesa è un fenomeno assoluto. Un coach eccezionale. Sono entusiasta di averlo scelto e spero che rimanga con noi il più lungo possibile”.

Valerio Antonini ha anche parlato dei singoli che si stanno mettendo maggiormente in mostra sinora in questa Trapani Shark:

“Per il momento Robinson e Petrucelli sono una spanna sopra gli altri, perché hanno una migliore condizione. In generale sono molto contento di come sta andando Notae. Su di lui c’erano alcune perplessità da parte dell’ambiente se potesse reggere la Serie A o meno. Credo che stia giocando in maniera straordinaria. Aspettiamo adesso l’ingresso del grande Galloway, che permetterà alla squadra di fare un ulteriore salto di qualità”.

La Trapani Shark vuole confermarsi da outsider del campionato:

“Sono convinto che la squadra lotterà per lo Scudetto fino alla fine, nonostante Milano e Virtus Bologna siano squadre più forti e più complete di noi, costruite con investimenti più importanti del nostro. Questo però non significa nulla. Lo sport ci ha abituato a sorprese. La nostra non sarebbe una vera sorpresa, ma sarebbe dettato dal fatto che siamo una neopromossa e che manchiamo da 32 anni in Serie A. Battere Trapani Shark oggi è un’impresa per tutti. Il progetto sta andando nella migliore direzione”.

