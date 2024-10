Clippers, Kawhi Leonard è già fuori a tempo indeterminato

Kawhi Leonard inizierà la stagione dei Los Angeles Clippers dall’infermeria. La star della squadra di Tyronn Lue non ha ancora giocato un singolo minuto in preseason e non ha sostenuto nemmeno un allenamento a causa di un’infiammazione al ginocchio destro. Leonard in estate aveva rinunciato alle Olimpiadi con Team USA per prepararsi al meglio per la nuova stagione, rimanendo a riposo e cercando di risolvere i problemi che lo avevano costretto a saltare i Playoff.

Invece a quanto pare la storia di infortuni della superstar dei Clippers è destinata a continuare, Shams Charania di ESPN che Leonard sarà “out a tempo indeterminato”. Se per il suo rientro sia questione di poche settimane o di un periodo più prolungato, al momento non è noto.

La franchigia da parte sua non affretterà il recupero di un giocatore che, nelle ultime 5 stagioni ha disputato solo 229 partite su 410.