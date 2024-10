DISASTRO EA7 Milano! SCIALACQUATO un +27 con lo Zalgiris di Trinchieri

Olimpia EA7 Milano – Zalgiris Kaunas 82-85

(24-17; 25-14; 17-17; 16-37)

Incredibile partita tra EA7 Milano e Zalgiris! Dopo 30 minuti praticamente perfetti da parte dei meneghini, i lituani hanno giocato un quarto quarto fantascientifico da 37 punti segnati e solo 16 subiti, che sono valsi loro la vittoria finale, la seconda nel giro di un paio di giorni dopo il successo di martedì a Bologna. Ennesima occasione sprecata dai lombardi nel corso degli ultimi anni in EuroLega.

1° tempo

Il primo tempo ha avuto 2 uomini al comando per l’Olimpia: Leandro Bolmaro e Zach LeDay. Se l’americano ex Partizan Belgrado si sta rivelando uno dei più positivi in questo inizio di stagione (non che siamo sorpresi), l’argentino ha avuto un po’ di alti e bassi. Per esempio è stato determinante contro la Virtus Bologna in finale di Supercoppa ma ha zoppicato in altre gare, specialmente quelle europee. Dopo un primo periodo terminato 24 a 15, i biancorossi hanno consolidato il vantaggio grazie a una difesa ferrea e uno Zalgiris che sembrava il cugino molle rispetto a quello combattivo e voglioso visto un paio di giorni fa alla Segafredo Arena. All’intervallo lungo l’EA7 Milano era sopra 49 a 31 contro lo Zalgiris.

2° tempo

La ripresa è spaccata in due: nella terza frazione di gioco solo Milano e nella quarta solo lo Zalgiris. Infatti a fine terzo periodo i padroni di casa erano sopra 66 a 48. Poi però è successo qualcosa e l’Olimpia si è sciolta come neve al sole. Piano piano ha dilapidato il proprio vantaggio soprattutto a causa della coppia Sylvain Francisco-Dovydas Giedraitis, due mostri in questo quarto periodo, specialmente il francese ex Bayern Monaco. Lo stesso Francisco segna il canestro con tiro libero allegato che può dare il punto del pareggio ma non lo tira lui per infortunio bensì Lukas Lekavicius che fa 81-81 a 34 secondi dal termine. Ai liberi i lituani sono più precisi, costa caro l’errore di Leandro Bolmaro e il mancato tap-in con la palla praticamente in mano da parte di Nikola Mirotic. Alla fine l’EA7 Milano si è dovuta arrendere 82 a 85 allo Zalgiris Kaunas.

Milano: Dimitrijevic 11, Causeur 0, Tonut 0, Bolmaro 12, Brooks 6, LeDay 13, Ricci 5, Flaccadori NE, Diop 0, Shields 14, Mirotis 17+11r, McCormack 0. All. Ettore Messina.

Zalgiris: Francisco 17, Lekavicius 4, Brazdeikis 0, Giedraitis 21, Birutis 9, Smailagic 7, Mitchell 4, Dunston 4, Manek 0, Butkevicius 2, Sirvydis 11, Ulanovas 4. All. Andrea Trinchieri.

QUI le stats complete del match.

Leggi anche: LeBron James, disavventura con uno scorpione nella doccia