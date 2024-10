LeBron James, disavventura con uno scorpione nella doccia

Questa notte i Los Angeles Lakers giocheranno la loro ultima partita della preseason in casa dei Phoenix Suns. La trasferta si stava però per trasformare in una spiacevole esperienza per LeBron James, il quale ha documentato nelle proprie storie Instagram l’incontro ravvicinato con uno scorpione in hotel.

“Uno scorpione ha provato a pungermi quando sono uscito dalla doccia! Fortunatamente stavo camminando con lo sguardo basso e l’ho visto! Benvenuti in Arizona” ha scritto James, con il video dell’animale morto sul pavimento del bagno.

WE ALMOST LOST LEBRON TO A SCORPION 💀 pic.twitter.com/5Eqa5bLMLM — Lakers All Day Everyday (@LADEig) October 17, 2024

Sebbene su X molti si siano preoccupati per l’incolumità di LeBron, è da specificare che solo una piccola percentuale delle specie di scorpioni al mondo sono potenzialmente letali per l’uomo. Il resto, in caso di puntura, causano dolore localizzato e gonfiore. Comunque per James non sarebbe stato piacevole, visto che settimana prossima inizierà ufficialmente la stagione NBA.