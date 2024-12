Trapani Shark sul mercato: fuori Pleiss, dentro Eboua e non solo…

La Trapani Shark ha confermato finora il ruolo di outsider in Serie A, vincendo 7 partite su 9 e piazzandosi al secondo posto momentaneo, alle spalle solo di Trento ancora imbattuta. I siciliani, da neopromossa, stanno sorprendendo tutti eppure non sembrano pienamente soddisfatti del roster. Secondo Backdoor Podcast, starebbe trattando l’ingaggio di Paul Eboua dalla Vanoli Cremona. Il giocatore, di proprietà di Milano ma a Cremona in prestito, potrebbe anche arrivare a titolo definitivo a Trapani dietro pagamento di un buyout. Eboua, 6.6 punti e 5.0 rimbalzi di media in questa stagione, è camerunese di nascita ma è di formazione italiana.

Il mercato di Trapani potrebbe però non fermarsi ad Eboua. Sempre secondo Backdoor Podcast, è probabile la partenza di Tibor Pleiss, arrivato come punta di diamante in estate. Il centro tedesco ha mantenuto fin qui 6.1 punti e 3.4 rimbalzi di media in Serie A. Qualora partisse Pleiss, la squadra siciliana andrebbe alla ricerca di un lungo per sostituirlo.

Infine altri due nomi in entrata, alternativi tra loro, sono quelli di Donte Grantham, ala del Bursaspor, e di Gabe Brown, finito fuori dalle rotazioni di Mandole a Varese dopo un inizio di stagione da 11.3 punti di media in campionato.

Foto: Trapani Shark