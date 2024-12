EA7 Milano SUPER anche contro la Stella Rossa: Mannion trascinatore

Olimpia EA7 Milano – Stella Rossa 101-86

(23-15, 30-27, 26-23, 22-21)

Dopo Partizan Belgrado, Maccabi Tel-Aviv e Fenerbahçe, l’Olimpia Milano prosegue la sua rincorsa alla zona Playoff vincendo anche all’Unipol Forum contro la Stella Rossa e centrando la 4° vittoria consecutiva in EuroLega. A pochi giorni dal KO in campionato contro Tortona è arrivata una prestazione convincente degli uomini di Ettore Messina, dominanti per tutto il match senza mai vacillare, trascinati soprattutto da Nico Mannion e Nikola Mirotic. L’azzurro non solo ha segnato 20 punti, ma è stato presente lungo tutto l’arco dell’incontro a partire dal primo quarto, in cui ha segnato 8 punti mentre Milano toccava anche il +14. Nel secondo periodo c’è stato spazio per i primi punti biancorossi di Freddie Gillespie, 7 consecutivi, mentre Mannion ha respinto con una tripla i tentativi di rientro dei serbi permettendo all’EA7 di arrivare all’intervallo sul 53-42.

Mirotic, Mannion e LeDay hanno portato Milano al massimo vantaggio di 19 punti all’inizio del terzo periodo, Fabien Causeur ha invece chiuso l’opera negli ultimi 10′ toccando anche lui i 20 punti personali con 6/6 da dietro l’arco. Trionfo Olimpia che ha segnato alla fine 101 punti, di gran lunga il massimo stagionale in EL (a pari con la partita di Berlino, ma in quel caso ci fu un supplementare). Nel finale alla Stella Rossa sono saltati anche i nervi: Milos Teodosic è stato espulso per doppio tecnico a un paio di minuti dalla fine. L’ennesima buona notizie per i tifosi del Forum che di sicuro non hanno scordato la rivalità accesa quando il serbo indossava la maglia della Virtus.

Milano: Dimitrijevic 4, Mannion 20, Causeur 20, Brooks 3, LeDay 14, Ricci 2, Flaccadori NE, Diop NE, Caruso NE, Shields 8, Mirotic 23, Gillespie 7.

Stella Rossa: Miller-McIntyre 8, Canaan 14, Teodosic 4, Davidovac 2, Mitrovic 7, Lazic 3, Kalinic 5, Dobric 1, Daum 9, Petrusev 2, Giedraitis 4, Dos Santos 17.

Foto: Olimpia Milano