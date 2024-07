Trapani Shark, ufficiale la conferma di JD Notae

Inizialmente l’unico americano confermato dalla Trapani Shark dopo la promozione in Serie A era stato Chris Horton. Ma qualche settimana più tardi, ora che i siciliani stanno un po’ faticando a completare il roster, anche JD Notae è stato annunciato come parte della squadra 2024-25.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trapani Shark Official ®️ (@trapanishark)

Notae, protagonista della promozione con 15.0 punti di media in A2, sarà quindi il quarto americano di Trapani dopo Horton, Justin Robinson e Akwasi Yeboah. Ne mancano ora solo 2 all’appello, ma sembra non sarà facilissimo trovarli. Matt Thomas, che sembrava vicino, nelle ultime ore si è allontanato dai granata e proprio per questo si è registrato l’interesse verso Langston Galloway come alternativa all’ex Alba Berlino.

Intervenuto a TeleSud, il DS di Trapani, Valeriano D’Orta, ha dichiarato che verranno aggiunti un altro esterno e un altro lungo stranieri. Su Notae invece aveva dichiarato: “Al momento è confermato, sarà con noi fin dall’inizio e svolgerà tutta la preseason”.