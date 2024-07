Olimpiadi 2024, quanto guadagnano gli atleti da ogni medaglia d’oro vinta?

Le centinaia di atleti che in queste settimane stanno gareggiando alle Olimpiadi di Parigi non ricevono lo stipendio da parte delle rispettive Federazioni. In molti casi sono atleti classificati come non professionisti, con poche eccezioni come il basket e il calcio. Il denaro entra nell’equazione solo in caso di vittoria di una medaglia, e il premio varia a seconda del Paese per cui questa medaglia viene vinta.

Forbes ha classificato le Nazioni presenti alle Olimpiadi di Parigi in base al premio in denaro promesso agli atleti in caso di vittoria della medaglia d’oro. Una tabella interessante anche per il basket, visto che gli stessi premi si applicano a tutti i 12 giocatori che vinceranno il torneo maschile e quello femminile, oltre che per le competizioni di 3×3. L’Italia non è presente in nessuno di questi, ma il CONI pagherà 178.625 € per ogni medaglia d’oro vinta nelle altre discipline, 90.471 € per ogni argento e 60.006 € per ogni bronzo.

Team USA, favorito alla vittoria del torneo di basket sia maschile che femminile, ha invece un premio piuttosto basso per ogni oro: “solo” 34.632 € ad atleta (37.500 dollari). Una cifra irrisoria per campioni come LeBron James, perfino miliardario da poco più di un anno, ma non per la squadra femminile visto che la più pagata in WNBA, Jackie Young, percepisce 252.450 dollari l’anno. La vittoria dell’oro garantirebbe, nell’esempio di Young, quasi due mensilità in più.

La Federazione che paga di più è Hong Kong (768.000 dollari per ogni oro), ma anche qui non ci sono Nazionali di basket. La squadra di basket che guadagnerebbe di più da una medaglia d’oro a Parigi 2024 è la Serbia, che promette 201.272 € (218.000 dollari) per ogni medaglia d’oro: in lizza ci sono la squadra maschile, quella femminile e quella di 3×3 maschile.

Se dovesse vincere la Spagna, ogni giocatore o giocatrice guadagnerebbe 93.243 € (101.003 dollari): poco più dei padroni di casa della Francia (79.366 € per ogni oro). Pagano invece molto poco Germania (i fratelli Wagner, dovessero vincere anche le Olimpiadi dopo il Mondiale, guadagnerebbero solo 19.841 € a testa), Canada (13.487 € per ogni medaglia d’oro) e Australia (12.316 €), fanalino di coda della classifica stilata da Forbes.

Leggi anche: VIDEO: il fallo DUBBIO su Strazel che ha portato Giappone-Francia all’OT