Tre motivi per cui la Reyer Venezia potrebbe vincere la Supercoppa LBA 2024!

L’atteso evento della Supercoppa LBA 2024 si avvicina.

L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno sarà la casa dell’evento che ospiterà le quattro partecipanti EA7 Milano, Virtus Bologna, Reyer Venezia e GeVi Napoli. Sabato 21 alle ore 18.00 si terrà la semifinale Reyer Venezia vs EA7 Milano, e alle 20.45 Virtus Bologna vs GeVi Napoli. Domenica 22 alle ore 18.00 è prevista la finale tra le due vincenti.

La Reyer Venezia si presenta al torneo e alla nuova stagione con un roster rinnovato in parte dall’arrivo di sei nuovi players che vanno a rinforzare un roster già ben strutturato con sei riconferme di interpreti della scorsa stagione. La Reyer alzerà il trofeo? Sarà il campo a dirlo, ma ecco tre motivi per cui la Reyer potrebbe laurearsi vincitrice della Supercoppa 2024.

E’ alla caccia della prima Supercoppa nella sua storia

Pur vantando una tradizione cestistica importantissima, la Reyer Venezia non porta in bacheca alcuna Supercoppa Italiana. I lagunari negli ultimi anni, attraverso una serie di investimenti, hanno lavorato per assottigliare il gap con le due regine del basket italiano Milano e Venezia. Quest’anno Venezia si presenta alla nuova stagione con un roster, almeno sulla carta, più completo di quello dello scorso anno. Il back-court, seppur orfano di Tucker, è stato arricchito di talento con gli ingaggi di Ennis e Munford, oltre che di Davide Moretti e Lobito Fernandez. Buon lavoro svolto anche sul miglioramento qualitativo della panchina: Wheatle e Lever saranno un importante valore aggiunto per assicurarsi minuti di sostanza e qualità nel cuore della partita.

2. Il pre-campionato riserva sempre sorprese

La preparazione atletica dei team di LBA non segue un percorso uguale per tutti. Alcune franchigie come Milano e Bologna necessitano di programmare un lavoro atletico differente e più duraturo sul lungo periodo visto l’impegno gravoso settimanale in Eurolega. Anche la Reyer Venezia sarà impegnata in Europa (Eurocup), ma l’attuale condizione fisica del roster di Spahija non sembra affatto male. L’ultimo banco di prova è stato il trofeo Lovari di Lucca, nel quale è arrivato il trionfo netto contro Pistoia (99-81), il giorno seguente alla sconfitta di misura 76-77 contro Napoli causato dal buzzer beater di Treier. In una fase ancora prematura della stagione, le carte potrebbero mescolarsi in favore delle outsider.

3. Javier Munford vuole presentarsi in grande stile

Tucker ha conquistato un posto nel cuore dei tifosi della Reyer incantando il Taliercio con le sue americanate spettacolari. Munford è un gran giocatore ed è investito del delicatissimo compito di sostituirlo. Una stagione da assoluto protagonista all’Hapoel Tel Aviv in Eurocup, un ventaglio ampio di esperienze internazionali (tra cui una toccata e fuga nella NBA) e tanta voglia di imporre la sua leadership: Munford è sicuramente il giocatore più atteso in casa Venezia per questa Supercoppa!

