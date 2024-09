Steve Kerr ha rivelato quando si è INFURIATO di più con Draymond Green

I Golden State Warriors si preparano ad affrontare la prima stagione senza Klay Thompson. Dopo la scelta dello Splash Brother di firmare con Dallas, ai Dubs sono rimasti solo Steph Curry e Draymond Green del trio originale che riportò il titolo NBA nella Baia. Per sperare di competere per l’anello, cosa che sembra quasi utopia al momento, agli Warriors servirà il miglior Green.

Negli ultimi anni Green è stato protagonista di episodi che hanno fatto discutere, sia in campo che fuori. Se nel suo prime si chiudeva un occhio “accontentandosi” di ciò che portava in termini tecnici, ora che il suo rendimento sta calando la franchigia accetta sempre meno i suoi atteggiamenti. Nella scorsa stagione gli Warriors sono arrivati a sospendere Green per i problemi di rabbia che stava dimostrando sul parquet.

Durante un’intervista al Dan LeBatard Show, a coach Steve Kerr è stato chiesto di menzionare quando Green abbia dato il peggio di sé, ovvero il momento in cui si è più infuriato col proprio numero 23. Kerr non ha avuto dubbi: “Ci sono state sicuramente tante occasioni in cui mi sono arrabbiato con lui [ride, ndr]. Il primo episodio che mi viene in mente è quanto accaduto con Jordan Poole. Io e Draymond siamo molto simili sotto diversi punti di vista, la gente probabilmente fatica ad accorgersene. Siamo entrambi competitivi a livelli maniacali, negli anni abbiamo perso la testa l’uno nei confronti dell’altro varie volte, sia in campo che fuori. Ma penso che con Poole abbia superato il limite. Lui lo sa, se n’è reso conto subito. Ha reso quella stagione incredibilmente difficile per tutti”.

Riferimento ovviamente al pugno che Green tirò a Poole durante il training camp prima dell’inizio della stagione regolare 2022-23.