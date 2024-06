Trento si muove sul mercato: Selom Mawugbe è il nuovo centro.

La Dolomiti Energia Trento ha firmato il lungo Selom Mawugbe, miglior difensore della Bundesliga nel 2023.

Nel comunicato ufficiale del club vengono riportate le dichiarazioni di Galbiati, che ha definito Selom un “giocatore di grande atletismo, verticalità e sacrificio, che si integrerà immediatamente nel gruppo che si sta formando».

Californiano di origini ghanesi, classe 1998, 207 centimetri per 104 chilogrammi.

Selom si forma cestisticamente alla Canyon High School per poi trasferirsi al College ai Azusa Pacific Cougars in NCAA Division II. Nel 2020 si trasferisce ai Santa Cruz Warriors, in G League registrando 6.5 punti, 7.6 rimbalzi a partita e tirando con il 66% dal campo nei 23 minuti di utilizzo per due stagioni.

La sua prima esperienza europea arriva nella stagione 2022-2023 in Germania ai Seawolves Rostock, performando con 8.6 punti, 6.6 rimbalzi e 2 stoppate a partita in 26’.

Nell’ultima stagione Selom ha vestito la canotta di Le Mans e si è poi trasferito al Baxi Manresa nella liga ACB, disputando anche un turno di play-off.

Leggi anche: Frank Mason è il secondo super-colpo di Scafati!