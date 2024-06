Frank Mason è il secondo super-colpo di Scafati!

Frank Mason è stato accostato recentemente al mercato della GeVi Napoli, ma la trattativa non è decollata e alla fine è arrivato l’accordo con la Givova Scafati.

Si tratta del secondo colpo stelle e strisce della settimana per il team che sarà guidato da Marcelo Nicola, con la coppia Gray-Mason che si candida ad essere una combo di point-man non indifferente.

Frank Mason è una guardia di caratura internazionale. Fu selezionato 34esima scelta al Draft Nba 2017, ha esordito in canotta Sacramento Kings registrando un discreto impiego per tre anni; poi la fugace parentesi ai Milwaukee Bucks prima dell’approdo in G-League. Segue un’esperienza a Beirut e successivamente a Nancy, nella massima serie francese, in cui ha registrato 15.5 punti di media e 5.2 assist.

183 cm per 80 kg, vanta il riconoscimento di NCAA Player of the year nel 2017 ed MvP della G-League nel 2020.

Scafati è attivissima sul mercato e ha chiuso il quinto colpo in meno di tre settimane (Zanelli, Ulaneo, Miaschi, Gray, Mason), in virtù di una rivoluzione totale del roster che non vedrà neppure una sola riconferma rispetto allo scorso anno.

