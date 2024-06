Clamoroso alla Virtus: Banchi è in bilico, può tornare Djordjevic

Giornate di mercato bollenti per la LBA. Grosse novità potrebbero essere in arrivo anche in casa Virtus Bologna.

Mentre la grande rivale Milano avvia una rivoluzione, le V Nere sembrano muoversi più in sordina, dopo aver risolto i problemi di budget. Ora però tornano a montare i rumors riguardo il possibile addio di Luca Banchi, rilanciati dall’edizione bolognese de La Repubblica.

Secondo il quotidiano, l’allenatore toscano potrebbe lasciare l’Emilia Romagna per dirigersi a Vitoria, occupando la panchina del Baskonia che al momento è ancora libera. Le voci di questo trasferimento, uscite durante le finali scudetto, non si sono mai del tutto spente e ora tornano in auge. La Segafredo allora tornerebbe su Sasha Djordjevic, l’ultimo allenatore capace di portare lo Scudetto sotto le Due Torri. Il serbo si è liberato dalla Cina per diventare l’allenatore del BC Dubai. Gli emiri, però, non hanno ottenuto il pass per l’EuroCup e allora Djordjevic è rimasto libero.

Walter Fuochi nella sua indiscrezione parla di contatti in corso da un paio di mesi, non solo per via telefonica ma anche durante visite in città del grande ex. Nelle sue dichiarazioni dei giorni scorsi Banchi non ha mai dato per assolutamente certa la sua permanenza, ribadendo sempre di avere un contratto ma che comunque tutte le decisioni dipendono dalla società. In realtà, in caso di partenza verso la Spagna, la separazione sarebbe consensuale.