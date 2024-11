Trieste non si ferma più e vince ancora: anche Varese è battuta al PalaRubini

PALLACANESTRO TRIESTE – OPENJOBMETIS VARESE

107 – 81

(27-15; 23-17; 14-21; 33-28)

Terza partita della stagione in casa per Trieste reduce dalla vittoria nel derby conto Treviso, che oggi affrontava tra le mura amiche del PalaRubini la Openjobmetis Varese. Alla fine a spuntarla sono stati, ancora una volta, i padroni di casa, protagonisti di una vera e propria prova di forza, capaci ci conquistare la 5 V in campionato e restare ancora in vetta alla classifica. Grande protagonista Denzel Valentine con 21 punti, coadiuvato dai 20 di Brown e 13 di Candussi. Non bastano agli ospiti, invece, i 19 di Johnson e 13 di Brown, così per Varese arriva la quinta sconfitta in campionato.

Parte bene Trieste con Johnson sunito a segno, ma Varese risponde presente con Akobundu. L’equilibrio però si rompe presto, grazie a Brown e Valentine: così i padroni di casa allungano a +12 con un incredibile parziale di 14-2. Trieste sembra in controllo, ma Gray e Harris lavorano ai fianchi e Varese a poco a poco torna sotto. Brown segna, infatti, anche il – 4 per gli ospiti, ma Uthoff non ci sta e nel finale infila due triple di fila. Il primo quarto si conclude cosi sul 27-15. Nel secondo parziale Trieste scappa subito a più 16, mentre Varese sembra faticare sugli attacchi di Brooks e compagni. Tanto che molto presto il punteggio del match recita 38-17 in favore della squadra di casa. Hands prova a far reagire Varese, ma Valentine e i suoi tengono a distanza gli avversari, che non riescono a spingersi oltre il – 14. Brown, infatti, è glaciale da tre e Trieste chiude sul 50-32 il primo tempo.

Al rientro in campo Johnson infila subito il – 15, ma dall’altra parte il suo omonimo risponde presente per il nuovo +19 di Trieste. Sempre il numero 92 prova a tenere in partita Varese, ma Valentine e Ross sono inarrestabili, tanto che i padroni di casa trovano pure il 60-37. Trieste ora è in pieno controllo, mentre Varese non sa più come reagire e subisce anche il +27 di Brown. Brown e gli ospiti non demordono, nonostante il pesante passivo e provano almeno a salvare la faccia. I padroni di casa restano comunque on controllo e il terzo quarto si chiude 74-53. Anche nell’ultimo periodo Trieste continua a volare con Valentine grande protagonista, tanto che siamo nel garbage time già ad otto minuti dalla fine (+25). Tocca così a Librizzi e Johnson tenere alta la bandiera varesina e cercare di rendere meno amara la sconfitta, mentre i tifosi ospiti abbandonano già il settore loro riservato. C’è poco da raccontare nel finale del match, a parte i padroni di casa che toccano quota 103 con la tripla di Ruzzier e e mettono la ciliegina sula torta alla vittoria. Finisce 107-81 tra gli applausi del PalaTrieste.

PALLACANESTRO TRIESTE: Bossi 3, Ross 10, Reyes NE, Deangeli 2, Uthoff 9, Ruzzier 6, Campogrande 3, Candussi 13, Brown 20, Brooks 10, Johnson 10, Valentine 21;

Coach: Jamion Christian

OPENJOBMETIS VARESE: Akobundu-Ehiogu 10, Harris 8, Alviti 5, Gray 4, Librizzi 9, Virginio NE, Turconi NE, Assui 0, Fall, 0 Brown 14, Hands 12, Johnson 19;

Coach: Mandole Herman