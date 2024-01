Trinchieri commenta sarcastico l’esonero di Pozzecco: “Essere un GENTILUOMO può sempre aiutare”

L’ASVEL Villeurbanne ha subito un cambio di allenatore nel fine settimana poiché Gianmarco Pozzecco è stato esonerato a soli due mesi dalla firma con la squadra francese e coach Andrea Trinchieri ha commentato la scelta:

“Gli allenatori sono quelli che di solito pagano il prezzo di un cattivo risultato. Questo è molto comune, ed è quello che è. Questo non cambierà. A volte è più facile cambiare un allenatore che sistemare la squadra, i giocatori e cose del genere. Credo che una società possa decidere di cambiare l’allenatore”, ha aggiunto Trinchieri sull’esonero di Pozzecco. “È un diritto che hanno. Allo stesso tempo, credo che essere un gentiluomo e non dire cose sui media possa sempre aiutare”.

“Non conosco la situazione. Non ero presente. Ma so che a volte il modo di allenare di Gianmarco Pozzecco può essere divisivo, perché lui è molto emotivo e dà tutto, e qualsiasi cosa io dica non sarà la cosa giusta. Quindi, lui è questo tipo di allenatore“, ha proseguito Trinchieri parlando del suo connazionale.

“Credo che possa darti alcune cose importanti: l’aspetto emotivo, anche perché giocando ogni 48 ore, a volte, l’aspetto emotivo non è l’unica cosa di cui ti devi occupare. Ma non è mai positivo per la categoria degli allenatori esporre qualcuno ai media. È una cosa che non farei, ma non sono il proprietario di una squadra”, ha concluso il 55enne.

