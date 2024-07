Golden State, senti Curry: “Io Warrior a vita, ma voglio vincere ancora”

Stephen Curry giura amore eterno ai Golden State Warriors ma al tempo stesso fa capire di voler competere ancora per il titolo NBA.

Dal ritiro di Team USA parole al miele per la sua franchigia ma contemporaneamente la velata richiesta di allestire un roster competitivo.

Non mi sono mai visto con un’altra maglia, voglio restare un Warrior per tutta la vita, è sempre stato il mio obiettivo e lo ribadisco. La NBA però è una lega selvaggia, le cose cambiano rapidamente, se qualcosa muterà lo dirò apertamente ma al momento voglio giocare tutta la carriera con una sola squadra. Voglio vincere, non gioco per incassare gli assegni, voglio trovarmi nella posizione migliore possibile per vincere, so che è difficile ed essere riusciti a farlo così a lungo è straordinario.

Inevitabile, poi, parlare anche della partenza del grande amico Klay Thompson.

Non ho ancora metabolizzato il suo addio, non mi rendo bene conto che dopo tanto tempo non sarà più con me, non è facile accettarlo dopo 13 anni. Coach Kerr diceva sempre che durante l’estate è irreperibile, poi si presenta al raduno come niente fosse e io mi aspetto di sentire il suo “Ehi ragazzi, come state?” anche quest’anno. Forse il primo giorno di training camp di renderò conto per davvero che non è più con noi.