Umberto Gandini potrebbe tornare nel mondo del calcio

Umberto Gandini, presidente di Lega Basket, potrebbe tornare nel mondo del calcio.

Il suo è uno dei nomi nella lista dei fratelli Friedkin per il ruolo di CEO dell’AS Roma. La posizione è rimasta vacante dopo le dimissioni di Lina Souloukou, arrivate in seguito all’affaire relativo all’esonero dell’allenatore Daniele De Rossi.

Inizialmente la proprietà americana sembrava orientata a puntare, almeno ad interim, sull’avvocato Lorenzo Vitali. Il legale, invece, resterà in società con una veste diversa e perciò si è riaperto il toto nome per il nuovo amministratore delegato. La pista che porta a Umberto Gandini è stata lanciata questa mattina del quotidiano romano Il Messaggero, insieme a quello di Gian Paolo Montali, da pochi mesi ex AD della Ryder Cup di golf. Entrambi hanno già ricoperto ruolo di spessore nella compagine societaria giallorosa nel decennio scorso.

La Roma, dunque, pare orientata a ingaggiare un dirigente italiano o comunque di esperienza nel calcio nostrano, dopo le esperienze negative con Monchi e la Souloukou. In lizza c’è anche l’ex calciatore Zbigniew Boniek (attuale vice presidente Uefa) ma è forte anche il nome di Giovanni Carnevali, fra i protagonisti dell’ascesa del Sassuolo, pur con tutte le difficoltà legate a lasciare il club neroverde a stagione in corso. Difficoltà che riguarderebbero anche lo stesso Gandini, meno Boniek e Montali.