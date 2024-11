Un grande LeDay guida Milano al successo sul Maccabi Tel-Aviv

Olimpia EA7 Milano – Maccabi Tel-Aviv 98-86

(20-22, 30-21, 29-27, 19-16)

Milano vince ancora dopo il successo di settimana scorsa a Belgrado, al Forum va al tappeto il Maccabi Tel-Aviv sempre più in crisi: gli israeliani sono a 7 sconfitte nelle ultime 8 partite. L’MVP della serata è Zach LeDay, vero trascinatore in molte partite di questa prima parte di stagione meneghina: l’americano segna 22 punti con 7 rimbalzi.

L’Olimpia va in difficoltà nei primi minuti: Hoard segna 6 punti e Jokubaitis aggiunge una tripla per il 2-9 dopo nemmeno 4′. Messina chiama timeout e al rientro in campo i biancorossi tornano sotto con Mirotic e LeDay, che da dietro l’arco pareggia a quota 10. Milano passa anche in vantaggio e con Dimitrijevic va sul 20-17, prima di 5 punti consecutivi del neo-acquisto Shayok per il 20-22 Maccabi a fine primo quarto. Nel secondo periodo i padroni di casa restano incollati alla partita e alla fine riescono a passare di nuovo avanti con Shields, alla sua seconda partita dopo l’infortunio che lo aveva messo KO qualche settimana. Negli ultimi 3′ del primo tempo Milano inaugura un festival di triple: prima due volte Mirotic, poi Mannion, infine Brooks e LeDay per lanciare l’Olimpia sul 50-43 all’intervallo.

Milano tocca il +10 con 5 punti di Brooks all’inizio del terzo quarto, ma il vantaggio Olimpia tocca anche il +14 nel terzo quarto. LeDay continua ad essere on fire da dietro l’arco, dall’altra parte solo Shayok impedisce al Maccabi di crollare definitivamente. Al 30′, Milano è avanti 79-70. Nel quarto quarto gli ospiti spaventano i biancorossi tornando a -4, ma ci pensa ancora LeDay su entrambi i lati del campo a togliere le castagne dal fuoco. L’ex Partizan segna la tripla del +7 che poco dopo diventa +9 col canestro di Mannion. Nei minuti finali Milano tiene botta con Causeur e Mannion, vincendo 98-86.

Milano: Dimitrijevic 11, Mannion 12, Causeur 11, Tonut, Brooks 16, LeDay 22, Ricci, Flaccadori NE, Diop 2, Caruso, Shields 4, Mirotic 20.

Maccabi Tel-Aviv: Hoard 20, Shayok 10, Lee NE, Menco NE, Sorkin 14, Rayman, Dibartolomeo 6, Cohen 2, Randolph 13, Jokubaitis 9, Gabriel 5, De Julius 7.

Foto: Olimpia Milano