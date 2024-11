EA7 Milano, il rinforzo sotto canestro arriva dalla Nuova Zelanda: annuncio in settimana

Pochi minuti dopo la vittoria dell’EA7 Milano sul campo del Partizan Belgrado, è circolata una notizia importante riguardante il mercato biancorosso. Secondo Alessandro Maggi di Sportando, Milano avrebbe trovato un accordo col veterano Freddie Gillespie, che verrà ufficializzato la prossima settimana. La necessità di aggiungere un lungo è data dall’infortunio di Nebo, che si rivedrà probabilmente nel 2025, oltre alla scarsa affidabilità di David McCormack.

Gillespie in questa stagione stava giocando in NBL, il campionato australiano, dove stava segnando 6.8 punti di media con i New Zeland Breakers. L’americano ha alle spalle 29 partite in NBA con Toronto e Orlando, mentre in Europa ha già giocato l’EuroLega con le maglie di Bayern Monaco e Stella Rossa. In estate aveva lasciato la Serbia, dove l’anno scorso aveva segnato 3.5 punti di media con 4.3 rimbalzi, per la NBL.

🚨Olimpia Milano reached an agreement with Freddie Gillespie. A 206 centimetres big man, former Bayern Munich and Crvena Zvezda, in this first part of the season was in the NBL, where he averaged 6.8 points and 5 rebounds with Breakers. The announcement is expected by early next… pic.twitter.com/IAsHpSQKnk

