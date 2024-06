Varese muove il mercato in entrata: ecco Ejiofor Onu!

Varese è vicina al centro Ejofor Onu, secondo quanto riporta La Prealpina.

Classe ’99 di 211 cm, Onu è un giovane prospetto che ha mosso i primi passi in G-League presso i Memphis Hustle e i Niagara River, registrando una media di impiego di 20 minuti, con poco più di 8 punti e 5 rimbalzi a partita.

Una sola esperienza in Europa con il Brose Bamberg (Bundesliga) nella scorsa stagione, confermando in linea di massima le stats sopra indicate.

Onu è un centro di buona verticalità, molto presente nel pitturato; all’occorrenza sa prendere tiri dall’arco con percentuali non malvagie (30% circa), il marchio di fabbrica è un movimento spalle a canestro con conclusione in semi-gancio. Difensore abbastanza spigoloso seppur non particolarmente atletico.

In casa Varese si muove finalmente il mercato in entrata dopo il rinnovo di Mc Dermott. Ancora da sciogliere il nodo Mannion, da cui dipende il resto del mercato in entrata.

