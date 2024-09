Addio, Dikembe Mutombo: morto a 58 anni uno dei migliori difensori di sempre

Dikembe Mutombo ha perso la partita contro il cancro al cervello che lo aveva colpito da qualche anno a questa parte. Poco fa è stata annunciata la morte dell’ex giocatore congolese, che aveva solo 58 anni. Mutombo è stato uno dei migliori difensori della storia NBA, uno degli unici tre giocatori ad aver vinto per quattro volte il premio di Difensore dell’Anno (gli altri sono Ben Wallace e Rudy Gobert).

Scelto alla #4 dai Denver Nuggets nel Draft 1991, Mutombo ha giocato fino al 2009 con le maglie di Nuggets, Hawks, 76ers, Nets, Knicks e Rockets, totalizzando 1196 partite in NBA. Il lungo è stato, oltre che 4 volte Difensore dell’Anno, anche 8 volte All-Star, 3 volte leader stagionale nelle stoppate, 2 volte leader stagionale nei rimbalzi, è stato inserito per 3 volte nell’All-Defensive First Team e 3 volte nell’All-Defensive Second Team. Mutombo è anche stato nel 2001 nell’All-NBA Second Team e in altre 2 occasioni nell’All-NBA Third Team. La sua maglia #55 è stata ritirata sia dagli Atlanta Hawks che dai Denver Nuggets.

In carriera ha mantenuto 9.8 punti, 10.3 rimbalzi e 2.8 stoppate di media. Iconica la sua esultanza dopo ogni stoppata, con il dito a fare il segno del “No”, utilizzato anche in un famoso spot pubblicitario di GEICO.

La NBA piange la scomparsa di colui che era diventato anche un Global Ambassador della Lega, agendo soprattutto nella sua Africa. “Simply larger than life” lo ha definito il commissioner Adam Silver nel comunicato ufficiale con cui la NBA ha accolto la morte di Dikembe Mutombo.