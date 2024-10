Reggio Emilia sbanca il PalaRubini nel posticipo: prima sconfitta per Trieste

PALLACANESTRO TRIESTE – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 85 – 97

(25-19; 25-30; 21-28; 14-20)

Seconda partita della stagione in casa per Trieste reduce da tre vittorie di fila, che oggi affrontava tra le mura amiche del PalaRubini la Unahotels Reggio Emilia. Alla fine a spuntarla sono stati proprio gli ospiti grazie ad una prova concreta e di carattere che costringe i padroni di casa, costretti a tenere Davis e Brooks a riposo, alla prima sconfitta in campionato. La Reggiana, invece, trova la seconda vittoria nel torneo, sfruttando i 28 punti di un grande Winston, MVP dell’incontro e i 13 punti e 6 rimbalzi di Faye.

Parte fortissimo Trieste con un 8-0 di parziale, in cui spiccano Johnson e Uthoff. Reggio prova a reagire con Faye ma Valentine non ci sta e piazza subito il +9. Ancora Faye e poi Winston ci provano, ma Brown e i suoi sono inarrestabili e i padroni di casa volano sul 20-8 dopo sette minuti di gioco. Solo sul finire del quarto la Unahotels reagisce d’orgoglio e si riporta sotto con Faye e Chillo, tanto che il primo periodo termina sul 25-19. Nel secondo quarto la Reggiana dimostra di essere ancora viva, tanto che Smith e Vitali accorciano subito a -3 le distanze. Tocca allora a Johnson e Ruzzier tenere a distanza Trieste che ritorna presto a +8. Vitali e compagni però non mollano e a metà quarto il risultato è ancora in bilico: Winston è grande protagonista per Reggio Emilia e gli ospiti si spingono fino al – 2. Il botta e risposta continua, Johnson e Brown da una parte, Smith e Winston dall’altra, tengono la gara in equilibrio. Ecco perché ala termine del primo tempo il tabellone recita 50-49.

Al rientro in campo Valentine spara subito da tre peer il +4 biancorosso, ma Faye e compagni impattano subito la partita sul 53-53. Non ci sta Uthoff che con due triple in fila rimette a +6 Trieste. La Reggiana però è dura a morire: così i soliti Faye e Winston riportano la Unahotels sul 63 pari dopo cinque di gioco. Trieste prova a scappare con il solito Valentine, ma Reggio Emilia tiene botta, tanto che Vitali trova anche primo vantaggio ospite con una tripla (73-71). Tocca poi ancora a Winston allungare e gli ospiti chiudono avanti di 6 il terzo periodo. Nell’ultimo quarto sempre e solo il numero 5 ospite guida alla grande Reggio, che allunga anche a +9. Uthofff e Valentine ci provano, ma Barford tiene a distanza i suoi, così gli sono ancora avanti a cinque dal termine. Trieste ora è in difficoltà, mentre la Unahotels sembra controllare il match senza problemi, tanto che Faye schiaccia a due mani l’89-78 che chiude di fatto i giochi. La squadra di casa ci prova fino al termine, ma l’orgoglio è la determinazione non bastano. A spuntarla alla fine è Reggio Emilia, finisce 85-79.

PALLLACANESTRO TRIESTE: Bossi 4, Ross NE, Reyes 7, Deangeli 0, Uthoff 24, Ruzzier 10, Campogrande 0, Candussi 3, Brown 11, Brooks NE, Johnson 13, Valentine 13;

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Barford 12, Gallo NE, Winston 28, Faye 13, Gombauld 0, Smith 9, Uglietti 2, Fainke NE, Vitali 12, Grant 7, Chillo 3, Cheatham 11;